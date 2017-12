NRK: Berg pågrepet med 3.000 euro

utenriks

– Berg har forklart at han opplevde å bli narret i en felle. Han hadde blitt bedt av personer som bor i Norge om å overlevere en pengesum i Moskva. Pengene skal Berg ha hatt på seg da han ble arrestert, sier Risnes til rikskringkasteren.

Nordmannen skal ha fortalt at den norske bekjente ga ham 3.000 euro i kontanter. Risnes sier videre at Berg skal ha funnet både beløpets størrelse, og måten dette skulle gjøres på, helt tilforlatelig. Han skal ikke ha fattet mistanke om at det skulle være noe ureglementert med dette, før han ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember.

Berg har sittet isolert i en celle i høysikkerhetsfengselet Lefortovo i Moskva i to uker og er varetektsfengslet fram til 5. februar. Alle samtaler skjer med tolk og under overvåking.

Hans russiske advokat Ilja Novikov opplyser at den tidligere grenseinspektøren i Sør-Varanger etter forholdene skal ha det bra.

Novikov vil sende inn en klage på fengslingen, men den kan trolig ikke behandles før etter den russiske julefeiringen, det vil si rundt 10. januar. Han sier nordmannen anklages for systematisk å ha arbeidet for utenlandsk etterretning.

Ifølge NRK sier kommunikasjonssjef Frode Andersen i Utenriksdepartementet at norske myndigheter vil besøke nordmannen i fengselet onsdag.

