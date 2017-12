Kritiserer Berlins forslag om kvinnesone på nyttårsaften

utenriks

Å opprette en slik sone er ensbetydende med å si at kvinner ikke kan føle seg trygge utenfor sonen, sier Rainer Wendt, lederen for den tyske politiforeningen.

Det er arrangøren av den tradisjonsrike nyttårsfesten ved Brandenburger Tor som har bestemt at det skal opprettes en egen sone på plassen kun for kvinner.

Hensikten skal være å unngå det som skjedde under nyttårsfeiringen i sentrum av Köln for to år siden, da flere hundre kvinner meldte fra om at de var bitt overfalt og antastet av en stor gruppe menn. Mange av gjerningsmennene var asylsøkere, noe som førte til en heftig debatt om flyktningpolitikken i Tyskland.

Rainer Wendt sier til avisen Neue Osnabrücker Zeitung at forslaget om en egen kvinnesone «virker å totalt ignorere den politiske dimensjonen i Tyskland».

Arrangøren på sin side hevder at forslaget om å opprette en egen kvinnesone, kom fra politiet selv.

(©NTB)