Nyhetsportal: 100 pågrepet i by sør for Teheran

Pågripelsene skjedde etter at en demonstrasjon mot myndighetene utartet og ble voldelig, melder portalen søndag.

Tolv politifolk ble skadd i sammenstøt med demonstranter, sier guvernør Ali Aghazadeh. Han sier myndighetene håper å få informasjon om eventuelle nye demonstrasjoner. Arak ligger rundt 240 kilometer sørvest for Teheran.

Lørdag ble over 200 demonstranter pågrepet i Teheran, mens to personer ble drept i byen Dorud. Myndighetene hevder IS sto bak drapene. Torsdag og fredag ble over 50 mennesker pågrepet.

– Irans folk står fritt til å demonstrere. Offentlige myndigheter og institusjoner må ha rom for kritikk, sa Irans president Hassan Rouhani da han søndag kom med sin første kommentar om demonstrasjonene i landet. Han advarer mot å bruke vold.

– Kritikk er noe annet enn voldsbruk og å ødelegge offentlige eiendommer.

Samtidig har myndighetene blokkert tilgangen til de sosiale mediene Instagram og Telegram.

