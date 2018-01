Minst tre drept under protest i Kasai-regionen i Kongo

utenriks

Øyenvitner har opplyst at de hørte skyting i nærheten av regionens hovedflyplass i Kananga tirsdag morgen.

Ifølge en kilde ved flyplassen hadde rundt 30 ungdommer samlet seg til en spontan protest. De bar røde pannebånd og ropte slagord som forbindes med militsen Kamwina Nsapu.

– Hæren svarte med å skyte med tunge våpen, og tre ungdommer falt, sier en ikke navngitt kilde i militæret.

Militsen ble dannet etter at den lokale stammelederen Kamwina Nsapu ble drept i august 2016.

Nsapu sto i spissen for et lokalt opprør mot president Joseph Kabila, som har hatt makten i Kongo siden 2001. I løpet av mindre enn halvannet år er over 3.000 mennesker drept og om lag 1,4 millioner drevet på flukt i Kasai-regionen

Søndag ble det arrangert protestmarsjer mot Kabila både i Kongos hovedstad Kinshasa og flere andre byer. Minst tolv personer er ifølge opposisjonen drept etter at sikkerhetsstyrker grep inn for å få slutt på demonstrasjonene.

(©NTB)