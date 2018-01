Trump: – Min atomknapp er større enn Kims

utenriks

«Kan noen fra hans utsultede og utarmede regime fortelle ham at jeg også har en atomknapp, men den er mye større og kraftigere enn hans, og min knapp virker», skriver USAs president på Twitter tirsdag kveld.

Meldingen kommer som et svar på at Nord-Koreas leder i sin nyttårstale sa at han nå har en atomknapp på skrivebordet sitt til enhver tid.

Mulighet for samtaler

Tidligere på dagen virket Trump åpen for muligheten for dialog mellom de to landene på Koreahalvøya etter at Kim åpnet for dette i sin nyttårstale. Også på morgenen brukte Trump Twitter og skrev at sanksjonene og presset mot Nord-Korea begynte å få solid innvirkning på landet. Han viste både til soldater som hopper av fra nord og flykter til nabolandet, og at Kim antydet at han kunne tenke seg å sende en nordkoreanske delegasjon til vinter-OL i Sør-Korea i februar.

– Soldater flykter med stor fare til Sør-Korea. Nå vil rakettmannen ha samtaler med Sør-Korea for første gang. Kanskje det er gode nyheter, kanskje ikke – vi får se, skrev presidenten og brukte samme kallenavn som han tidligere har brukt på Nord-Koreas forholdsvis unge leder.

Etter Kims uventede åpenhet inviterte Sør-Korea naboen i nord til høynivåsamtaler 9. januar i grensebyen Panmunjon for å diskutere mulig OL-deltakelse og en bedring av forholdet mellom landene. Nord-Korea har foreløpig ikke svart på tilbudet om det som kan bli den første formelle dialogen siden desember 2015.

– Plaster er ikke nok

Men USAs FN-ambassadør Nikki Haley sa senere på dagen at samtaler mellom nord og sør vil være meningsløse med mindre Nord-Korea kvitter seg med sitt atomvåpen.

– Vi tar ingen samtaler alvorlig dersom de ikke gjør noe for å forby alle atomvåpen i Nord-Korea. Vi tror ikke det er nok med et plaster, og vi tror ikke det er behov for å smile og ta bilder, sa Haley.

