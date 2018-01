Trump truer med å kutte bistand til palestinerne

utenriks

«Vi betaler palestinerne hundrevis av millioner dollar hvert år uten at vi får noen takknemlighet eller respekt tilbake», skriver Trump på Twitter og fortsetter: «Når palestinerne er uvillige til å snakke om fred, hvorfor skal vi gjøre noen av disse enorme utbetalingene i fremtiden?»

«Vi har tatt bort Jerusalem, den vanskeligste delen av forhandlingene», skriver Trump og kritiserer palestinerne for ikke å ville være med på fredsforhandlinger med Israel.

Trump har sabotert

– Vi lar oss ikke utpresse, sier den palestinske politikeren og aktivisten Hanan Ashrawi etter Trumps Twitter-utspill.

– President Trump har sabotert vår søken etter fred, frihet og rettferdighet. Nå våger han å klandre palestinerne for konsekvensene av hans egne uansvarlige handlinger, sier hun.

Flere har påpekt at den seneste uttalelsen fra Det hvite hus kan leses som en indirekte erkjennelse fra Trump om at hans beslutning nylig om å flytte USAs ambassade til Jerusalem har satt en stopper for den amerikanske administrasjonens ambisjoner om å blåse nytt liv i fredsprosessen i Midtøsten. Trump ga svigersønnen Jared Kushner ansvaret for det han selv omtaler som «den ultimate dealen».

Jerusalem

Før jul anerkjente Trump Jerusalem som Israels hovedstad og sa at USA vil flytte sin ambassade til byen. Det var et klart brudd med tiår med internasjonalt diplomati og ble kraftig kritisert. Det er bred internasjonal enighet om at Jerusalems status må avgjøres gjennom forhandlinger mellom partene i Midtøsten.

Palestinernes president Mahmoud Abbas sa Jerusalem-kunngjøringen innebærer at Trump har mistet all troverdighet som fredsmekler i Midtøsten og kalte beslutningen «en erklæring om å trekke seg fra rollen USA har spilt i fredsprosessen».

Sa fra i FN

FN-ambassadør Nikki Haley kom tidligere tirsdag med et slags forvarsel da hun sa i et møte i Sikkerhetsrådet at Trump ikke ønsker å bidra med mer penger «før palestinerne er villige til å sette seg ved forhandlingsbordet».

– Vi er fortsatt veldig interessert i å ha en fredsprosess. Ingenting er endret der. Nå må palestinerne vise at de er villige til å komme tilbake til forhandlingsbordet. Per i dag kommer de ikke til bordet, men de ber om bistand. Vi kommer ikke til å gi dem det. Vi skal sørge for at de kommer til forhandlingsbordet, sa Haley.

