Cate Blanchett skal lede Cannes-jury

utenriks

Arrangørene kunngjorde valget av australske Blanchett torsdag. 48-åringen blir den tolvte kvinnelige jurylederen i den prestisjetunge filmfestivalens historie.

Årets festival i byen på den franske Rivieraen går av stabelen 8. mai.

Denne uken var Blanchett med på å lansere «Times up» – tiden er ute – en kampanje for å takle seksuell trakassering på arbeidsplassen. Initiativet kommer i kjølvannet av at det er avdekket at en rekke prominente menn i filmbransjen har stått bak seksuell trakassering og overgrep.

(©NTB)