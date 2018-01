Nyhetsbyrå: Nord-Korea trolig til vinter-OL

utenriks

Nord-Koreas IOC-delegat Chang Ung sier dette på denne internasjonale flyplassen i Beijing etter ankomst fra hjemlandets hovedstad Pyongyang. Ifølge Kyodo kan han være på vei til Sveits.

Antydningen om OL-deltakelse kommer få dager etter at Nord-Koreas leder i sin nyttårstale snakket om mulig deltakelse i vinterlekene og uttrykte et ønske om et fredfylt OL i Pyeongchang i nabolandet i sør.

Siden nyttår har Sør-Korea invitert nordkoreanerne til høynivåsamtaler, og Nord-Korea har takket ja. Samtalene skal holdes i grensebyen Panmunjom 9. januar. I tillegg til OL-deltakelse skal landene diskutere andre spørsmål av felles interesse.

(©NTB)