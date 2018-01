Iran hevder at uroen er over – 70 fanger løslatt

utenriks

Meldingen om løslatelsene kom få timer etter at nasjonalforsamlingen holdt et møte bak lukkede dører der ett av temaene skal ha vært behandlingen av de mange som er pågrepet under protestene.

Det var den mest reformvennlige fløyen i nasjonalforsamlingen som hadde bedt om møtet, der flere iranske sikkerhetstopper deltok.

Både innenriksminister Mahmouf Alavi, etterretningsminister Abdolrahmani Rahmani Fazli og lederen for Irans nasjonale sikkerhetsråd, Ali Shamkhani, måtte svare på spørsmål, ifølge nasjonalforsamlingens egen nettside ICANA.

Også flere ledere innen politiet og Revolusjonsgarden samt den iranske kringkastingssjefen var til stede.

Frykter splittelse

Etter møtet uttalte en talsmann for nasjonalforsamlingens leder Ali Larjani at det trengs en grundig gjennomgang årsakene til protestene og demonstrantenes innsigelser mot myndighetene. I tillegg skal parlamentarikerne ha reist krav om at flere av dem som er blitt pågrepet for å ha demonstrert, blir løslatt.

– Vi ønsker ikke at folks rettigheter blir krenket selv om de kom med kritikk, sa talsmannen Behrus Nemat til iranske medier.

Han krevde også en nøyaktig oversikt over hvor mange som er pågrepet, samtidig som han framholdt at urostiftere ikke vil kunne regne med noen forståelse.

Det anslås at mellom 1.000 og 1.800 personer er blitt pågrepet i løpet av protestene, som startet 28. desember, men politiet har senere opplyst at mange av dem er løslatt.

Søndag ble det lagt ut en kunngjøring på Revolusjonsgardens nettside om at uroen er avsluttet av landets sikkerhetsstyrker. Samtidig blir USA, Israel og Saudi-Arabia, samt en iransk eksilgruppe, anklaget for å stå bak.

Økonomisk misnøye

Demonstrasjonene handlet i utgangspunktet om misnøye med økonomien og den utbredte korrupsjonen. Etter hvert utviklet de seg til å bli en mer generell protest mot iranske myndigheter. Minst 21 personer er blitt drept i sammenstøt, men tallet lar seg ikke bekrefte av uavhengige kilder.

Flere politikere har uttrykt bekymring for at protestene og håndteringen av dem skal føre til nasjonal splittelse.

De mest konservative kreftene i Iran har forklart protestene med et påstått komplott fra utenlandske makter. Den moderate presidenten Hassan Rouhani og hans allierte har også antydet dette, men samtidig innrømmet at ikke alle demonstrasjonene kan ha vært styrt utenfra av «Irans fiender».

I kjølvannet av protestene er det blitt arrangert store støttedemonstrasjoner for myndighetene. Disse samlet også søndag titusener av mennesker i byene Qazvin, Rasht, Shahr-e Kurd og Yazd.

