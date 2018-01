Ekspert: – Korea-samtaler er et positivt avbrekk

utenriks

– Man skal være tydelig på at vi har en midlertidig ro og en mulighet til å håndtere situasjonen. Men man skal ikke tro at det automatisk kommer til å føre til en langsiktig, stabil fred, sier Niklas Swanström, sjef for Institutet för sikkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP) i Stockholm.

– Det er sannsynligvis et pustehull som det er opp til oss å utnytte på beste måte, føyer han til.

Nord-Korea varslet tirsdag at landet likevel sender utøvere til vinter-OL i Sør-Korea.

Det har stor politisk betydning, mener Liselotte Odgaard, lektor ved Forsvarsakademiet i København.

– Nord-Korea og Sør-Korea bruker OL til å vise at de snakker sammen igjen, sier hun.

– Det har skjedd etter at Sør-Korea i over at år har forsøkt å få Nord-Korea i tale, men de har møtt en mur av taushet. Nå har Nord-Korea omsider sagt ja. Det skjedd i kjølvannet av at Sør-Korea og Kina har forbedret forholdet sitt, sier Odgaard.

