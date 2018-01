Trump hyllet USAs vennskap med Norge 

utenriks

– Vi har styrket det vidunderlige vennskapet mellom våre to land, sa Trump under pressekonferansen etter møtet.

Den amerikanske presidenten hyllet nordmenn som sterke og eventyrlystne, og trakk fram vikingen Eirik Raudes ekspedisjoner som eksempel.

– Århundrer senere unnslapp modige nordmenn det okkuperte Norge, for å kjempe sammen med amerikanere og allierte, blant annet på Normandies strender i 1944, fortsatte han.

Side ved side

– Nordmenn og amerikanere har i flere tiår stått side ved side mot felles trusler mot vår frihet, mot vår sikkerhet og mot våre verdier, sa Trump.

– Sammen har vi kjempet mot fascisme, kommunisme og terrorisme. Vi møter alle trusler sammen, vi er partnere, understreket han.

– Vårt partnerskap har fremmet fred, samarbeid og respekt for menneskelig verdighet verden over, sa Trump.

Riktig vei

Trump takk blant annet fram Norges bidrag i Afghanistan, der han mener ting nå går riktig vei.

– Norge har bidratt til den NATO-ledede operasjonen i Afghanistan, der det går svært bra, vendepunktet er nådd, sa han.

Han bemerket også USAs handelsoverskudd med Norge.

– USA har for tiden handelsoverskudd – det er jo sjokkerende, hørte dere hva jeg sa – det er ikke mange vi kan si det om, men vi får flere og flere handelsoverskudd verden over nå, sa han.

Parisavtalen

Norge har kritisert Trump for å trekke USA fra Parisavtalen, men dette var ifølge Trump ikke noe stort tema under samtalen med Solberg onsdag.

– Det var ikke et stort tema under samtalene. Jeg vil si at Parisavtalen, slik den står, er veldig urettferdig mot USA. Den gjør det vanskelig for vår økonomi. Vi er et land med olje, gass og kull. Avtalen skader dermed økonomien vår. Vi vil ha forretninger som kan konkurrere, noe avtalen ville hindret, sa han.

USA leverer bra

– Vi har sammen med andre land vært tydelige på at det ikke er snakk om å reforhandle Parisavtalen, sa Solberg til norsk presse etter besøket i Det hvite hus.

Hun ser likevel ikke helsvart på situasjonen, og mener at USA så langt har levert godt når det gjelder reduksjon i utslipp av skadelige klimagasser.

– Det vi var redd for da USA trakk seg fra Parisavtalen, var at det skulle få en smitteeffekt. Det motsatte har faktisk skjedd, sa hun.

– Hvis USA leverer like bra framover som de har gjort til nå på reduksjon av utslipp, så blir jo det bra for miljøet og for klimaet, la hun til.

