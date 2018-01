Forskere mener å ha kartlagt åtte isbreer på Mars

utenriks

Forskerne har lenge visst at det er is på Mars, men oppdagelsen av de åtte underjordiske isbreene gir ny innsikt i hvor store mengder det kan være snakk om.

Isbreene er oppdaget ved å analysere bilder og data fra Mars Recoinnassance Orbiter (MRO), som ble sendt ut til den røde planeten i 2005.

NASA planlegger å sende det første bemannede romfartøyet til Mars innen 2030.

– Astronautene kan ganske enkelt gå ut der med bøtte og spade og få tak i alt det vannet de behøver, sier Shane Byrne ved University of Arizona.

Noen av isbreene som er oppdaget, ligger bare 1 meter under overflaten. Andre strekker seg hele 100 meter ned under overflaten og synes å bestå av ren is.

NASA-sonden Phoenix Mars Lander oppdaget is da den landet nær nordpolen på Mars i 2008, men det har vært ukjent hvor mye det kan være snakk om.

Sonden landet bare drøyt 500 kilometer fra der hvor NASAs Viking 2-sonde landet i 1976 og grov en 10–15 centimeter dyp grøft å se hva som var under overflaten.

Hadde Viking 2 kunnet grave bare 15 centimeter til, ville den ha oppdaget isen allerede i 1976, ifølge NASA.

