Palestiner erklærer seg skyldig i knivangrep i Hamburg

utenriks

Ahmad Alhaw tok en 20 centimeter lang kniv fra hylla på et supermarked i juli i fjor og gikk deretter til angrep på andre som var i bygget. En person ble drept og fem personer ble såret i angrepet.

26-åringen er tiltalt for drap, i tillegg til seks tilfeller av drapsforsøk og grov kroppsskade.

–Han innrømmer at ved alle tiltalepunkter er han uttrykkelig skyldig, sa mannens forsvarsadvokat da rettssaken begynte fredag.

Påtalemyndigheten har tidligere sagt at de mener angrepet var islamistisk motivert.

–Etterforskningen viser at tiltalte gikk til angrep på tilfeldige ofre, som hevn mot folk som etter hans syn var ansvarlige for urett mot muslimer, sa de før rettssaken begynte.

–Det var viktig for ham å drepe så mange tyske statsborgere med kristen tro som mulig. Han ville at hans handlinger skulle ses på som et islamistisk angrep, og forstått som et bidrag til jihad verden over, la påtalemyndigheten til.

Påtalemyndigheten har imidlertid ikke funnet noe som tyder på at Alhaw var medlem av IS.

Dersom 26-åringen blir kjent skyldig, risikerer han å bli dømt til fengsel på livstid.

Ifølge påtalemyndigheten hadde Alhaw bodd i Skandinavia i lengre tid. I 2015 forsøkte Tyskland å utvise ham til Norge, der han hadde bodd rett før han flyttet til Tyskland, men ifølge tyske myndigheter sa Norge nei fordi de var for sent ute.

(©NTB)