Guardian: Norsk press skaper problemer for britene under brexit-forhandlingene 

Ifølge den britiske avisen The Guardian har Norge kommet med en uoffisiell advarsel til EU om at Norge ikke vil nøye seg med sin nåværende avtale med EU hvis britenes krav om en særskilt handelsavtale blir innfridd.

Norske representanter skal flere ganger ha henvendt seg til tjenestemenn i EU fordi de er bekymret for at en sjenerøs avtale mellom EU og Storbritannia vil føre til krav om en reforhandling av Norges forhold til EU.

Den norske innblandingen kan bety nye problemer for statsminister Theresa Mays ønske om å etablere det hun har kalt et «dypt og spesielt partnerskap» med EU, skriver Guardian.

Fri bevegelse

Norge betaler mer penger til EU enn Storbritannia og har akseptert fri bevegelse av personer i bytte mot å få adgang til EUs indre marked. Samtidig har Norge ingen innflytelse over beslutningene som tas i Brussel.

I et dokument om kravene som EUs sjefforhandler Michel Barnier har stilt til Storbritannia, og som er lekket til Guardian, går det fram at EU vil stå fast på at EU-borgere skal ha rett til fri bevegelse til Storbritannia i en overgangsperiode.

Samtidig mener Barnier at alle EU-borgere som flytter til Storbritannia før 31. desember 2020, skal omfattes av en særskilt avtale etter brexit.

Storbritannia ønsker at avtalen bare skal gjelde for personer som flyttet til Storbritannia før 29. mars 2017, samme dato som May ga klarsignal til at brexit-prosessen kunne starte.

Andre etappe

Storbritannia og EU ble før jul enige om den første del av avtalen, som omfattet hvor mye britene må betale EU i skilsmisseoppgjør, grensen mellom Irland og Nord-Irland og rettighetene til EU-borgere i Storbritannia. Den andre delen av forhandlingene handler om det framtidige forholdet mellom Brussel og London.

I Norge følges forhandlingene tett, og Senterpartiet er blant dem som mener at brexit bør utløse en debatt om Norges tilknytning til EU.

– Ap og de andre EØS-partiene kan si at EØS-avtalen ligger fast så mye de vil, men går det et par år og Storbritannia får en bedre avtale enn det vi har, blir det umulig ikke å diskutere en ny løsning, har Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe sagt til Klassekampen.

(©NTB)