Over 186.000 søkte asyl i Tyskland

utenriks

Det opplyste det tyske innenriksdepartementet tirsdag. Statistikken viser at antall asylsøkere har falt to år på rad.

I 2016 var antallet omtrent 280.000. Toppunktet var under flyktningkrisen i 2015, da 890.000 søkte asyl i Tyskland.

Selv om tilstrømningen har avtatt kraftig siden da, mener innenriksminister Thomas de Maizière at det fortsatt kommer for mange til Tyskland for å søke asyl.

– I en europeisk sammenheng, og tatt i betraktning hvordan folk kommer hit, mener jeg tallet er altfor høyt, sier de Maizière.

Han peker på at det i praksis er kriminelle menneskesmuglere som avgjør om migranter og flyktninger klarer å komme seg til Europa.

Selv om de Maizière mener antallet fortsatt er for høyt, kan utviklingen dempe kravene om at regjeringen må gjøre mer for å begrense innvandringen. Statsminister Angela Merkel har innledet samtaler med Sosialdemokratene og kristeligdemokratiske CSU om å danne ny regjering, og innvandring er et vanskelig tema i samtalene.

Det nøyaktige antallet asylsøkere i Tyskland i fjor var 186.644, ifølge innenriksdepartementet. Den største gruppen var syrere, fulgt av irakere og afghanere.

