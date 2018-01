Paven frykter atomkrig

utenriks

– Jeg tror vi befinner oss helt på kanten, sa paven om bord på flyet sitt, da journalister spurte ham om trusselen for en atomkrig i kjølvannet av Nord-Koreas gjentatte atomtester og det falske missilvarselet som skapte panikk i Hawaii forrige uke.

– Jeg er kjemperedd for dette. Et uhell er nok til å utløse ting, sa han.

Noen timer senere landet han i Santiago, der han ble tatt imot på av barn med blomsterbuketter, medlemmer av den katolske kirke og Chiles president Michelle Bachelet. Men opptakten til besøket har vært preget av uro og brannbomber.

Seks angrep

I forkant av pavens besøk, har det vært seks angrep mot chilenske kirker og menigheter. Natt til fredag ble tre kirker angrepet med brannbomber. I en av dem tok dørene fyr før flammene ble slukket av brannmannskaper.

– De neste bombene havner i prestekjolen din, sto det på et flygeblad som ble etterlatt ved en av kirkene.

I flygebladene som er funnet, uttrykkes det støtte til mapuche-folkets sak. De kjemper blant annet for landrettigheter. Pave Frans skal holde messe og møte mapuche-representanter i byen Temuco sør i landet onsdag.

Bachelet har bedt chilenerne om å ta imot pave Frans på en respektfull måte.

Omfattende sikkerhet

Paven har den siste tiden også blitt møtt med kritikk fra aktivister som mener han ikke har gjort nok for å stille prester som står bak overgrep til rette for sine handlinger.

Likevel er det ventet at hundretusenvis av pavens tilhengere vil reise fra naboland for å se ham. Chile og Peru har satt i gang omfattende sikkerhetstiltak, og i Chile vil over 18.000 politifolk, 20 fly og sju droner være i aksjon.

Besøket skal vare i en uke.

Besøker ikke hjemlandet

I løpet av flyturen sendte paven også et telegram til sine venner i hjemlandet Argentina, som han ikke har besøkt i løpet av sin fem år lange pavegjerning.

– Mens jeg flyr over argentinsk luftrom, sender jeg varme hilsener … og sender gode ønsker fra hjertet til alle folkene i hjemlandet mitt, og forsikrer dem om min nærhet og velsignelser, skrev paven i et telegram sendt til Argentinas president Mauricio Macri.

Argentinere har den siste tiden debattert hvorfor paven, som har vært på fem reiser i Latin-Amerika, ennå ikke har kommet til hjemlandet.

