To FARC-medlemmer skutt og drept i Colombia

Etter fredsavtalen med regjeringen er FARC gått fra å være en geriljagruppe til å være et politisk parti. De drepte mennene skal være tidligere geriljakrigere. De ble skutt da de deltok på et politisk møte i Peque i Antioquia-regionen nordvest i landet tirsdag, ifølge radiokanalen RCN og andre medier.

Det er ikke kjent hvem som sto bak drapene. FARC har den siste tiden blitt truet av den kriminelle Gulf-klanen, som har tatt over flere områder som geriljaen trakk seg tilbake fra.

FARC har samtidig anklaget hæren for å forfølge dem i et forsøk på å «destabilisere gjennomføringen av fredsavtalen» og har ment at regjeringen ikke gjør nok for å beskytte dem.

