Ulv rømte da gjerde blåste ned i England

Politiet ble oppringt torsdag morgen av en person som opplyste at ulven hadde rømt, skriver Sky News.

En leteaksjon ble igangsatt av politifolk i samarbeid med ansatte ved naturparken UK Wolf Conservation Trust. På ettermiddagen meldte TV-kanalen at ulven var tatt til fange etter å ha lagt ut på vandring over en beitemark med mye sau.

Naturparken ligger i landsbyen Beenham i Berkshire i Sør-England. Ikke langt unna ligger en skole, og elevene fikk beskjed om å holde seg innendørs mens letingen pågikk.

En mann som bor i nærheten, sier politiet fortalte ham at ulven rømte da et gjerde blåste ned i naturparken. Både Storbritannia og en rekke andre europeiske land er torsdag rammet av et kraftig uvær.

