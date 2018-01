Vertinner sextrakassert på veldedighetsmiddag i London

utenriks

Saken har vekket sterke reaksjoner i landet etter at Financial Times omtalte den onsdag. Presidents Club Charity Dinner er et årlig veldedighetsarrangement som bare er åpent for menn. Organisasjonen bak sier den har samlet inn totalt 20 millioner pund til veldedige formål de siste 33 årene.

Under torsdagens middag som fant sted på fasjonable Dorchester Hotel i London, deltok 360 menn fra britisk forretningsliv, politikk og underholdningsbransje. Blant middagsdeltakerne var det konservative parlamentsmedlemmet Nadhim Zahawi.

130 kvinner var leid inn for å delta som vertinner på årets arrangement, blant dem to journalister fra Financial Times som skjulte sin egentlige oppdragsgiver. De ble bedt om å ta på seg korte kjoler med matchende undertøy og høyhælte sko.

– På festen etter middagen ble mange av de innleide vertinnene befølt, trakassert og spurt om de ville ha sex, skriver avisens journalist Madison Marriage. Noen fortalte om menn som befølte dem under kjolen, en fortalte også at en mann viste fram penisen under middagen.

Avsløringen førte onsdag til debatt i Parlamentet.

– Mer enn 300 rike forretningsfolk var helt komfortable med å delta på et arrangement som dette, noe som viser at en råtten, kjønnsdiskriminerende kultur fortsatt er lys levende i deler av forretningslivet, sa liberaldemokratenes nestleder Jo Swinson.

Sky News meldte onsdag ettermiddag at Presidents Club ikke vil stå for flere veldedige arrangementer etter avsløringen.

