Assad og opprørere inngår våpenhvile i Øst-Ghouta

utenriks

– En avtale ble inngått fredag i Wien for å iverksette våpenhvile i Øst-Ghouta, sier Ahmad Ramadan, en talsmann for Den syriske nasjonale koalisjonen (SNC), en paraplyorganisasjon for opposisjonelle.

Bekreftelsen fredag kveld kom etter at lederen for eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Rami Abdulrahman, opplyste at avtalen skal tre i kraft ved midnatt fredag kveld lokal tid (klokken 23 norsk tid).

Syriske myndigheter i Damaskus har ennå ikke kommentert avtalen.

Humanitær hjelp

– Opprørere i området har satt som betingelse at humanitær hjelp skal slippe inn i området i løpet av de første 48 timene, ellers blir avtalen ugyldiggjort, sier Abdulrahman.

Avtalen er ifølge Abdulrahman framforhandlet av Russland. Inngåelsen fant sted i Wien fredag, der representanter for syriske myndigheter og opposisjonen i to dager har gjennomført separate samtaler med FNs spesialutsending til Syria, Staffan de Mistura.

– Vår delegasjon har vist fleksibilitet i samtalene i Wien, sier Yehia Aridi, en annen talsmann for opposisjonen, uten å utdype videre.

Sotsji-samtaler

Han opplyser at opposisjonen senere fredag skal ta stilling til om den kommer til å delta i fredssamtaler som er planlagt i den russiske svartehavsbyen Sotsji 29. og 30. januar.

Russland skal der være vert for et møte der syrisk opposisjon og syriske myndigheter møtes ansikt til ansikt for første gang. Iran, som i likhet med Russland støtter det syriske regimet, samt Tyrkia som støtter opprørere som krever den syriske presidenten Bashar al-Assads avgang, skal etter planen også være med på møtet.

Øst-Ghouta har i over fire år vært under beleiring av syriske regimestyrker, mens Øst-Ghouta selv er under kontroll av opprørere. De om lag 400.000 innbyggerne i Øst-Ghouta har i stor grad vært hindret fra å motta humanitær hjelp siden 2013, og lider av alvorlig mangel på mat og medisiner, ifølge FN.

(©NTB)