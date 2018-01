Avis: Trump ville sparke Mueller i juni

utenriks

Avisen siterer fire anonyme kilder som skal ha fått beskjed om hendelsen. Mueller, som har ansvaret for Russland-etterforskningen, skal ha fått vite om episoden i løpet av de siste månedene ettersom hans etterforskere har intervjuet flere tjenestemenn i Det hvite hus.

Trump skal ifølge de anonyme kildene ha ment at Mueller var inhabil og ikke kunne lede granskingen av den påståtte kontakten mellom Russland og Donald Trump og hans medarbeidere før presidentvalget i USA. Presidenten pekte til sammen på tre interessekonflikter som han mente gjorde Mueller inhabil.

Rådgiveren nektet

Etter at Trump beordret Mueller sparket, nektet rådgiver Donald F. McGahn å kontakte justisdepartementet for å avskjedige Mueller. McGahn sa at han heller ville si opp, sier kildene til avisen. Det gjorde at Trump til slutt trakk ordren tilbake. Kildene ønsker ikke å bli identifisert siden de uttaler seg om en pågående etterforskning.

Over 20 ansatte i Det hvite hus har blitt intervjuet av spesialetterforskeren i forbindelse med granskingen, ifølge et dokument frigitt av Trumps advokat John Dowd.

Ser fram til avhør

Tidligere denne uka ble det klart at også Trump skal bli avhørt av Mueller. Onsdag sa presidenten at han er villig til å svare på spørsmål fra Mueller under ed, og at han ser fram til avhøret.

Trump har avvist anklagene om Russland-samarbeid og kritisert etterforskningen en rekke ganger. Parallelt med Muellers etterforskning gransker også flere komiteer i Kongressen påstandene om ulovlig samarbeid med Russland.

(©NTB)