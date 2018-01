Trump prøvde å sjarmere eliten i Davos

utenriks

– Det var en litt mer forsonende Trump enn hva vi er vant til, sier DNBs konsernsjef Rune Bjerke, som var blant de 1.500 publikummerne.

Presidenten høstet applaus for talen der han roste de rike og mektige tilhørerne på Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos.

– Som amerikansk president vil jeg alltid sette USA først. Akkurat som lederne av andre land bør sette sine land først, sa Trump.

– Men Amerika først betyr ikke at Amerika skal stå alene, understreket han.

Bjerke var ikke spesielt overrasket over talens innhold, men noterer seg at Trump påpekte at USA ikke bare kan kjøre sitt eget løp.

– Det gjorde han nok fordi han ikke kan være for konfronterende når han vil lokke investorer til å satse på USA, sier DNB-sjefen til nyhetsbyrået TT.

«Falsk presse»

Da Trump etter talen svarte på spørsmål og anklaget mediene for å spre falske nyheter, høstet presidenten buing fra salen.

– Det var først da jeg ble politiker at jeg innså hvor motbydelig, hvor simpel, hvor ondsinnet og hvor falsk pressen kan være, sa Trump.

For øvrig hadde presidenten en avmålt tone og holdt seg til et ortodokst manus i det som nyhetsmessig var en rimelig fattig tale på 15 minutter.

TPP-invitasjon

Mange i publikum reagerte riktignok da Trump strakte ut en hånd til de såkalte TPP-landene. For ett år siden avsluttet Trump forhandlingene om en handelsavtale med de elleve stillehavslandene, inkludert Japan.

– Vi har avtale med flere av TPP-landene allerede. Og vi overveier forhandlinger med de andre, enten hver for seg eller kanskje som en gruppe, sa Trump.

Trump understreket videre at handelen må være «rettferdig».

– Vi kan ikke ha fri og åpen handel dersom noen land utnytter systemet på bekostning av andre, sa han.

Skattekutt

Forsker Erik Brattberg fra den amerikanske tankesmia Carnegie Endowment er blant de mange som noterer seg at Trump har tonet ned sin proteksjonisme.

– Han leverte dette budskapet mer diplomatisk enn det vi er vant til å høre, sier Brattberg.

I talen ramset Trump opp hvor storartet det ifølge ham går i USA etter at han selv overtok som president. Han gjentok også påstanden om at skattekuttene som nylig ble vedtatt i USA, er de største i amerikansk historie. Dette har han ifølge Washington Post også hevdet over 50 ganger tidligere, selv om statistikk fra USAs finansdepartement viser at det sju ganger tidligere er vedtatt større skattekutt.

Frihandel

– Vi er tilhengere av frihandel, men den må være fri og gjensidig. USA kommer ikke lenger til å lukke øynene for urettferdig økonomisk praksis, sa han, vel vitende om at amerikanerne kjøper langt flere varer fra utlandet, enn resten av verden kjøper fra USA.

Uttalelsene om handel ble møtt med taushet fra publikummet i Davos, der delegatene i det store og hele uttrykte lettelse over presidentens relativt myke tone.

– Det var positiv i den grad at han ikke erklærte noen handelskrig eller noen andre kriger, sier EU-kommisjonens visepresident og næringskommissær Jyrki Katainen.

Singapores tidligere FN-ambassadør Kishore Mahbubani kaller Trumps tale for lite spennende, men rasjonell.

– Det var overhodet ikke hva man forventer av Donald Trump, som noen ganger kommer med helt ville uttalelser, sier han.

(©NTB)