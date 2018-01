utenriks

Det opplyser Røde Kors, som forsøker å hjelpe de mange hjemløse ved å sette opp telt og dele ut mat og vann.

Ifølge kenyanske medier har tre eller fire mennesker omkommet.

Brannen startet søndag i Lang'ata-slummen i Nairobi og ble ikke slukket før mandag. Flere av beboerne i Lang'ata anklager myndighetene og brannvesenet for å ha reagert for sent og gjort for lite. Blant annet skal brannvesenet ikke ha hatt tilstrekkelig med vann da brannbilene omsider ankom.

