Minst elleve soldater drept i Kabul-angrep

utenriks

To av angriperne utløste selvmordsvester ved porten til militærbasen, og to andre ble drept i skuddveksling med soldater. En femte angriper ble pågrepet, opplyser en talsmann for forsvarsdepartementet i landet, Dawlat Waziri.

Elleve regjeringssoldater er bekreftet drept og 16 er såret, ifølge Waziri.

IS tar ansvaret

Den ytterliggående islamistgruppa IS tar i en kunngjøring på seg ansvaret for mandagens angrep, som kom to dager etter at 103 mennesker ble drept i et Taliban-angrep mot en veisperring i Kabul, mange av dem sivile.

Taliban tok også på seg ansvaret for angrepet mot Intercontinental-hotellet i Kabul 20. januar, der 22 mennesker ble drept og den norske Afghanistan-forskeren Arne Strand fikk alvorlige fall- og røykskader.

Pågrepet

Fem mistenkte er pågrepet etter hotellangrepet, mens én mistenkt har flyktet fra landet, opplyser lederen for den afghanske etterretningstjenesten, Masoom Stanekzai.

Fire mistenkte er pågrepet i forbindelse med lørdagens angrep, ifølge Stanekzai.

Ikke militærakademiet

Ifølge de første meldingene var mandagens angrep rettet mot Marshal Fahim-militærakademiet, som også ble angrepet i oktober. 15 rekrutter ble drept i det angrepet.

Senere ble det opplyst at angriperne slo til mot en militærleir i tilknytning til militærakademiet.

– Angrepet var rettet mot en hæravdeling som sørger for akademiets sikkerhet, og ikke mot selve akademiet, sier Waziri.