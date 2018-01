Savnet passasjerbåt kan ha hatt 100 om bord

utenriks

Den 17 meter lange trekatamaranen Butiraoi la ut fra Nonouti-atollen 18. januar og satte kurs for Betio på Tarawa-atollen, en tur på 250 kilometer som vanligvis tar to døgn.

Ifølge de første meldingene var det om lag 50 mennesker om bord i passasjerbåten, men Kiribatis president Taneti Mamau opplyste mandag til Radio New Zealand at det trolig var dobbelt så mange.

Søndag fant et Orion-fly fra New Zealands flyvåpen en livbåt med åtte overlevende, som fortalte at Butiraoi hadde sunket og at de hadde drevet rundt på havet i fire døgn uten drikkevann.

New Zealand har siden trappet opp letingen og fått bistand også fra USA og Australia. Mandag var et område på over 350.000 kvadratkilometer, nesten på størrelse med Tyskland, gjennomsøkt, men uten at det var funnet spor vrakrester eller tegn til flere overlevende.

– Det kan finnes en livbåt med overlevende. Vi er fortsatt optimister med tanke på å finne flere overlevende, sier en talsmann for New Zealands flyvåpen.

Kiribati består av 33 atoller og rev fordelt over et enormt havområde i det sørlige Stillehavet. Det aktuelle søkeområdet ligger rundt 2.000 kilometer nordøst for Fiji, som koordinerer leteinnsatsen.

