Syrisk fredskonferanse i Sotsji forsinket

utenriks

Årsaken til at de nekter å møte opp, er at de russiske arrangørene bare bruker det offisielle syriske flagget under arrangementet.

Russland og Tyrkia er i intense samtaler for å forsøke å løse krisen. Imens venter noen av opposisjonens representanter på flyplassen.

Russland har invitert 1.600 deltakere til konferansen som skal vare én dag og etter planen avsluttes tirsdag kveld. Hovedformålet er å opprette en komité som skal skrive en ny FN-støttet syrisk grunnlov.

Konferansen arrangeres av Russland sammen med Tyrkia og Iran, og ifølge Russland vil hele det syriske samfunnet være representert.

Nesten alle som har meldt sin ankomst, er imidlertid fra Syrias Baath-parti og den såkalte tolererte opposisjonen. De som venter på flyplassen, er representanter for væpnede grupper som Tyrkia har brakt til Russland.

Men Den syriske forhandlingskommisjonen (SNC), som er landets viktigste opposisjonsgruppe, kunngjorde i forrige uke at de ikke ville delta. I helgen sa også myndighetene i den autonome kurdiske regionen at heller ikke de ville være med.

Den tyrkiske offensiven mot de kurdiske områdene i det nordlige Syria, som ble innledet i forrige uke, kaster lange skygger over arrangementet.

(©NTB)