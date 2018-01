Afghanske sikkerhetstopper på uventet besøk i Pakistan

utenriks

Afghanske myndigheter har hevdet at noen av angrepene er blitt gjennomført av personer som er knyttet til den mektige pakistanske etterretningstjenesten ISI.

Det er den afghanske etterretningssjefen Masoom Stanikzai og innenriksminister Wais Ahmed Barmak som har tatt turen over grensen. Det foreligger ingen detaljer om møtets innhold bortsett fra at de to skal overbringe et budskap fra Afghanistans president og at de skal diskutere samarbeid mellom de to nabolandene. Besøket er bekreftet av både pakistanske og afghanske myndigheter. Det er Afghanistan som har tatt initiativ til møtet.

Taliban og IS har vekslet på å ta ansvar for de siste terrorangrepene, som har tatt livet av nesten 200 personer og såret mange flere.

Haqqani-nettverket, som siden 1980-tallet og Sovjetunionens invasjon i Afghanistan har hatt en viss tilknytning til ISI, antas å ha stått bak de fleste terrorangrepene som har rammet hovedstaden Kabul.

