FN advarer mot matmangel på Gazastripen

utenriks

– Akkurat nå vet jeg faktisk ikke om jeg kan bestille nok mat til andre kvartal, for det er ikke nok penger, sier UNRWAs leder på Gazastripen, Matthias Schmale, til den tyske radiostasjonen Bayerischer Rundfunk.

En reduksjon i matforsyningen til palestinerne på Gazastripen, der Israel og Egypt har full kontroll over grensen, vil kunne få «katastrofale følger», sier Schmale.

UNRWA forsyner rundt 1 million mennesker på Gazastripen med matrasjoner, og organisasjonen driver også 267 skoler og 21 helseklinikker i den beleirede enklaven.

Bistandskutt

President Donald Trump varslet i januar at USA vil holde tilbake nærmere 500 millioner kroner i støtte til UNRWA, dersom ikke palestinerne vender tilbake til forhandlingsbordet.

Palestinernes president Mahmoud Abbas nekter og viser til at Israel med sine utvidelser av de ulovlige bosetningene på Vestbredden umuliggjør enhver fredsløsning.

Palestinerne nekter også å forholde seg til eventuelle fredsinitiativ fra USA, etter at Trump i desember anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad. FN har slått fast at Israels okkupasjon av Øst-Jerusalem i 1967 var ulovlig og krever tilbaketrekning.

Uakseptabelt

– USA har for første gang knyttet politikk til humanitærhjelp, noe som er uakseptabelt både for oss og for innbyggerne på Gazastripen, sier Schmale.

UNRWA ble opprettet i 1959 og USA har i ale år vært organisasjonens største bidragsyter.

(©NTB)