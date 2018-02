Frode Berg må fortsatt sitte i varetekt i Russland

utenriks

– Jeg føler meg forferdelig misbrukt. Dette føles uvirkelig. Jeg er beskyldt for noe jeg ikke har gjort. Jeg hadde ingen anelse om dette da jeg kom til Moskva 5. desember, sa han til VG fra glassburet i byretten i Moskva fredag.

Ifølge avisa sa 62-åringen at han kom til Moskva for å handle julegaver. Nordmannens russiske forsvarer, advokat Ilja Novikov, utelukker ikke at hans klient kan ha blitt lurt av norsk etterretningstjeneste da han fikk med seg 3.000 euro som skulle overleveres i Moskva. – Vi vet fortsatt ikke om Berg gikk i en felle, eller om han uten å vite det faktisk ble involvert i en reell etterretningsoperasjon, sa Novikov til Aftenposten tidligere i uka. Ifølge Aftenposten kom Novikov fra Groznyj i Tsjetsjenia, hvor han har forsvart menneskerettighetsaktivister.

Ministerråd til stede

Berg sa et kort «hei» til de oppmøtte utenfor salen da han ble ført inn av to maskerte menn fra sikkerhetspolitiet FSB. Ministerråd Olav Nils Thue fra den norske ambassaden var også til stede. Han har til nå besøkt Berg fire ganger i fengselet.

– Utenrikstjenesten fortsetter å arbeide for å ivareta Frode Bergs interesser. Blant annet gjennom besøk i fengselet for å gi praktisk bistand og være til stede ved rettsmøter, sier Utenriksdepartementets pressetalsperson Astrid Sehl til NTB.

FSB mener at den pensjonerte grenseinspektøren har spionert på vegne av norsk etterretning.

Innsyn

Den pensjonerte grenseinspektøren ble arrestert i Moskva 5. desember i Moskva, mistenkt for spionasje. Han ble pågrepet med 3.000 euro i kontanter.

Berg er anklaget for å ha mottatt hemmelige dokumenter om den russiske flåten og siktet for spionasje. I tillegg har det også blitt hevdet at han er anklaget for å ha mottatt dokumenter fra den russiske borgeren Aleksej Zjitnuk, som ble pågrepet samme måned som Berg. Det har også blitt skrevet at Berg skal ha gitt informasjon til CIA.

