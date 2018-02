Én pågrepet etter skyteangrep mot afrikanere i Italia

utenriks

Myndighetene i byen opplyser at den mistenkte ble pågrepet rundt to timer etter at skytingen begynte lørdag. Alle ofrene er utlendinger, melder politiet. Tilstanden skal være alvorlig for minst én av de skadde.

Ordføreren i byen ba folk holde seg innendørs før den antatte gjerningsmannen ble pågrepet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Det er en væpnet mann i en bil som skyter i byen, skrev ordfører Romano Carancini på Facebook.

Mannen skjøt og såret to unge afrikanske migranter rett etter klokken 11 lørdag, skriver avisa Corriere della Sera. En liten stund senere ble en annen migrant og en afrikansk kvinne også skutt.

To personer er angivelig blitt sett i en svart Alfa Romeo som skal ha blitt brukt i angrepet. Det skal blant annet ha blitt skutt ved togstasjonen i byen.

Det antas at det kan ligge et rasistisk motiv bak skyteangrepet. Tidligere denne uken ble en italiensk kvinne funnet drept og partert i Macerata. Den hovedmistenkte i drapssaken er en migrant fra Nigeria.