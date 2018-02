Kina kritiserer USAs nye atomplaner

utenriks

En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Ren Guoqiang, gjorde det søndag klart at Kina er misfornøyde med Trump-regjeringens nye planer for atomvåpen.

– Vi håper USA vil forlate sin kald krig-tankegang og for alvor ta ansvar for sin egen kjernefysiske nedrustning, sa Ren.

Trump-regjeringen presenterte sin såkalte Nuclear Posture Review fredag. Her går det fram at forsvarsdepartementet Pentagon vil utvikle nye, mindre kraftige atomvåpen.

Kritikere mener mindre atomvåpen øker faren for at de faktisk kommer til å bli brukt.

I dokumentet vektlegges behovet for å avskrekke Russland. Men også Kina omtales som en mulig kjernefysisk motstander.

Ren mener amerikanerne overdriver trusselen fra Kina og gjør grunnløse antakelser om landets intensjoner. Kina kommer aldri under noen omstendighet til å bli den første som bruker atomvåpen i en konflikt, forsikrer talsmannen.

De aller fleste av verdens atomvåpen befinner seg i USA og Russland, som har omtrent 7.000 kjernefysiske stridshoder hver. Kina har om lag 300 stridshoder.

(©NTB)