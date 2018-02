Rettssak mot palestinsk tenåringsjente utsatt igjen

utenriks

Rettssaken til Ahed Tamimi skulle etter planen ha begynt 31. januar, men ble utsatt til 6. februar. Nå er rettssaken utsatt til 13. februar, opplyser 16-åringens forsvarsadvokat.

Tamimi ble filmet da hun 15. desember skjelte ut, dyttet og slo til en israelsk soldat som hadde tatt seg inn på familiens gårdsplass på den okkuperte Vestbredden. Filmen ble senere delt på sosiale medier.

Noen netter senere stormet israelske soldater familiens hjem og tok med seg jenta. Siden har både hun og moren Nariman sittet i israelsk fangenskap siktet for en rekke forhold.

Nariman Tamimi er blant annet siktet for å ha oppmuntret til vold ved å filme hendelsen 15. desember og legge opptaket ut på Facebook.

Ahed Tamimi, som har deltatt i demonstrasjoner mot okkupasjonen av Vestbredden siden hun var ni år gammel, blir hyllet som en helt av palestinere som roser henne for å ha stått opp mot den israelske okkupasjonsmakten på Vestbredden. Samtidig mener mange israelere at familien hennes bruker henne som en brikke for iscenesatte provokasjoner.

FNs høykommissær for menneskerettigheter har kritisert måten israelske myndigheter har håndtert saken på, mens EU har reagert med en generell bekymring for Israels fengslinger av mindreårige, deriblant Tamimi.

