Tokyo-børsen startet dagen i rødt med en nedgang på 4,7 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong falt 3,2 prosent og Kospi-indeksen i Seoul 3 prosent.

Nedturen kommer etter at den industritunge Dow Jones-indeksen opplevde det største fallet på en dag siden finanskrisen i 2008, målt i poeng. Indeksen opplevde et større prosentmessig fall under en av handledagene i 2011.

