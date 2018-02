Britisk domstol opprettholder Assanges arrestordre

utenriks

Det betyr at han fortsatt kan bli pågrepet hvis han forlater Ecuadors ambassade i London.

Assange er ettersøkt i Storbritannia for å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse i forbindelse med at han søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i juni 2012.

– Jeg er ikke overbevist om at arrestordren bør oppheves, sa dommer Emma Arbuthnot i Westminster Magistrates' Court tirsdag ettermiddag. Hun avviste dermed krav fra Assanges forsvarere. De mener at grunnlaget for arrestordren var falt bort, fordi Assange ikke lenger er etterlyst internasjonalt for angivelige overgrep mot to svenske kvinner.

Svensk påtalemyndighet la saken død i fjor fordi de ikke så noen mulighet for å få Assange til Sverige i overskuelig framtid.

Ecuador har nylig gitt Assange statsborgerskap og har bedt Storbritannia godkjenne ham som diplomat, men britene har avvist en slik løsning.

Samtidig har Assange blitt offentlig irettesatt av Ecuador for innblanding i presidentvalget i USA fordi WikiLeaks lekket eposter fra Hillary Clintons valgkampstab. Nylig pådro han seg president Lenin Morenos vrede ved å brukte Twitter for å vise støtte til katalanske separatister. Moreno ble tvunget til å svare spanske myndigheter.

Assange er et «arvet problem» som har skapt «mer enn bare bry», uttalte Moreno i forrige måned, men la til at han håpet på at ting vil rette på seg.

