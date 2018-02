USAs handelsunderskudd økte kraftig i fjor

utenriks

USAs underskudd i varehandelen med Kina nådde i 2017 hele 375 milliarder dollar, det høyeste nivået som noensinne er registrert.

USAs totale handelsunderskudd for varer og tjenester var i fjor på det høyeste nivået siden 2008, viser tallene fra det amerikanske handelsdepartementet tirsdag.

USA importerte varer og tjenester for rundt 2.900 milliarder dollar i 2017, mens eksporten var på rundt 2.300 milliarder dollar i samme periode. Handelsunderskuddet for varer var på 810 milliarder dollar, mens USA hadde et handelsoverskudd på 244 milliarder for tjenester, blant annet innen finans og utdanning.

Handelsunderskudd betyr at USA kjøper mer varer og tjenester enn de selger til utlandet. President Donald Trump har lovet å redusere dette underskuddet angripe det han kaller urettferdig handelspraksis, som han sier har kostet USA millioner av arbeidsplasser i industrien.

Trump mener at handelsunderskuddet er tegn på økonomisk svakhet og dårlige handelsavtaler, som han beskylder handelspartnere som Kina for å utnytte.

Men mange økonomer mener underskuddet skyldes at amerikanerne forbruker mer enn de produserer, og at import er nødvendig for å fylle gapet.

