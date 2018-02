Wall Street i pluss etter fall fra start

utenriks

Etter et fall på 2,2 prosent i åpningsminuttet, begynte den toneangivende indeksen å hente seg inn. Tre minutter etter åpning var den ned 1,1 prosent, og innen 20 minutter hadde nedgangen blitt snudd til en oppgang på over 1 prosent.

Den bredere sammensatte SS & P 500-indeksen falt 1,2 prosent i åpningsminuttene og teknologitunge Nasaq var ned 0,9 prosent. Kort tid etter hentet de seg noe inn til henholdsvis en nedgang på 0,3 prosent og en nedgang på 0,1 prosent.

Dow Jones-indeksen endte mandag med en nedgang på hele 4,6 prosent. Siden rekordnivået 26. januar har Dow Jones falt 10 prosent.

Bekymringer rundt forventninger om økte renter i USA blir fremhevet som en årsak til børsfallet. Men det trenger ikke være så dramatisk som det ser ut, mener analytikere.

– Vi kan kalle dette en korrigering av markedet. Jeg tror ikke vi står overfor en storstilt panikkbølge, sier Jean-Laurent Bonnafe i BNP Paribas.

– Objektivt sett er det slik at forholdene ikke ligger til rette for et realt krasj. Fra et økonomisk ståsted er alt uendret. Tvert imot, de siste indikatorene bekrefter bildet av at den globale økonomien er robust, sier Vincent Juvyns ved JPMorgan AM.