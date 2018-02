Asia-børsene fulgte Wall Street oppover

utenriks

Nikkei-indeksens oppsving var den første indikasjonen på at tirsdagens oppgang på Wall Street blir godt mottatt også på verdens øvrige aksjemarkeder. Tokyo er den første av de toneangivende børsene som åpner onsdag.

God start på dagen

Hovedindeksen gikk opp 3,1 prosent til 22.287,26 poeng kort tid etter at handelen startet. Dagen før stupte indeksen nesten fem prosent, den største nedgangen på én dag siden Donald Trump ble valgt til president i USA i november 2016.

Også på de andre ledende børsene i Asia gikk det oppover fra start. Hang Seng-indeksen i Hongkong steg med 2,4 prosent onsdag formiddag, etter at den falt over fem prosent dagen før.

De viktigste kinesiske børsene, som ofte er mindre påvirket av utviklingen i aksjemarkedene ellers av verden, fikk også en god start på dagen. Hovedindeksen i Shanghai økte med 1,3 prosent, mens den viktigste indeksen på Shenzhen-børsen sør i landet steg med 1,6 prosent.

Berg-og-dal-bane

I New York falt den industridominerte Dow Jones-indeksen 2,6 prosent fredag, og mandag stupte indeksen flere poeng enn på noen enkeltdag siden finanskrisen i 2008 og endte 4,6 prosent lavere enn før helgen. Den prosentvise nedgangen var den nest verste siden krisen for ti år siden. Mandag pekte pilene igjen nedover da børsen åpnet, men i løpet av dagen ble minus snudd til pluss, og Dow Jones endte opp 2,3 prosent. Også den bredere S&P-indeksen og hovedindeksen på teknologibørsen Nasdaq fulgte et lignende mønster.

De siste dagens berg-og-dal-bane på aksjemarkedet ble utløst av frykt for økt inflasjon og påfølgende renteheving i USA.

