200 forskere fra 25 land trener på Mars-oppdrag i Omans ørken

utenriks

Forskerne skal tilbringe de neste fire ukene i ørkenen sør i Oman, nær grensen mot Jemen og Saudi-Arabia. Få dyr og planter klarer å overleve forholdene i dette området, der temperaturen kan nå 51 grader på dagtid.

– Den vellykkede oppskytingen av SpaceX sin Falcon Heavy-rakett denne uken har ført til at vi nå er i en helt annen liga og kan begynne å tenke på hva vi ønsker å sende ut i rommet og frakte til Mars, sier Kartik Kumar.

Oppblåsbar

Forskerne har opprettet en Mars-base som består av en enorm 2,4 tonn tung oppblåsbar struktur, omringet av konteinere som er omgjort til blant annet flere laboratorium.

Radarer, kommunikasjonssystemer med innlagt ti minutters forsinkelser for å simulere forsinkelsen mellom jorda og Mars, og nyutviklede kjøretøy og en ny generasjon romdrakt, er noe av det som forskerne nå tester ut.

Neste steg vil være å håndtere reelle problemer som medisinsk nødhjelp og det å være isolert på en fremmed planet.

Optimisme

Regjeringen i Oman tilbød seg å være vert for prosjektet AMADEE-18 under et møte i FNs komité for fredelig bruk av det ytre rom (COPUOS). Prosjektet ledes av det østerrikske romfartsorganet (OeWF).

Optimismen er til å ta og føle på.

– Den første personen som skal gå på Mars er allerede født. Kanskje vedkommende akkurat nå sitter i et klasserom i Oman, eller i Europa, i USA eller i Kina, sier Joao Lousada, som er en av deltakerne på oppdraget.

(©NTB)