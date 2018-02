Twitter i pluss for første gang i selskapets historie

utenriks

Twitter fikk i fjerde kvartal et overskudd på 91,1 millioner dollar. Det er første overskuddet i selskapets historie. I tilsvarende kvartal i 2016 ble Twitter påført et underskudd på 167 millioner dollar.

Omsetningen vokste 2 prosent til 731,6 millioner dollar, godt over analytikernes forventninger på 690,3 millioner dollar.

– Dette kvartalet var et friskt pust for investorer som smertefullt hadde ventet på helomvending etter mange år, sier Daniel Ives, leder for teknologiforskning i GBH Insights.

– Dette viser at Twitter har utholdenhet. Mange folk har i flere år hatt sin tvil, sier Jennifer Grygiel, kommunikasjonsprofessor ved Syracuse University.

– Til tross for Twitters problemer de siste årene er dette en plattform helt ulik andre sosiale medier, legger hun til.

– Det er den raskeste nyhetsformidleren vi har hatt til nå. Både dem med påvirkningskraft og forbrukere av nyheter tyr til Twitter fordi man der har en type mikroblogging som ikke er å oppdrive andre steder, sier hun videre.

Twitter har 330 millioner brukere i måneden. Det er langt bak Facebook som har 2 milliarder brukere hver måned. Men Twitter, uten å legge fram konkrete tall, kan vise til at den daglige brukeraktiviteten har vokst betraktelig.

Både Twitter og Facebook har trappet opp kampen mot automatiserte systemer som spyr ut falske meldinger, noe som har skapt frykt for spredning av desinformasjon.

