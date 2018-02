Asia-børsene stuper etter nok en nedtur i USA

utenriks

Nikkei-indeksen falt 3,2 prosent til 21.192,60 poeng fredag morgen, mens Topix falt med 3,1 prosent til 1.711,81. Tokyo-børsen er den første av de toneangivende børsene som åpner på ukens siste dag.

– Investorene skremmes av en sterkere yen og fall på de europeiske og amerikanske børsene, sier sjefstrateg Yoshihiro Ito i Okasan Online Securities.

Kort tid etter åpnet Hang Seng-indeksen i Hongkong ned 2,8 prosent til 29.589,21.

De viktigste kinesiske børsene, som ofte er mindre påvirket av utviklingen i aksjemarkedene ellers av verden, hadde også en dårlig start på dagen. Hovedindeksen i Shanghai falt 5,5 prosent, men kom seg noe før den stengte midt på dagen.

Blodrødt

Nedturen kom etter at de tre viktigste indeksene i New York endte i rødt ved stengetid torsdag. Dow Jones endte ned 4,2 og den bredere S&P 500 3,8 prosent. Teknologibørsen Nasdaq falt 3,9 prosent.

Også i Europa endte det i røde tall. I London stengte FTSE 100 ned 1,6 prosent mens DAX-indeksen i Frankfurt gikk ned med 3,1 prosent. I Paris falt CAC 40-indeksen med 2,4 prosent.

Korrigering av markedet

Nedgangen tyder på at markedet nå korrigerer seg etter oppturen det siste året. Det skjer i så fall for første gang på nærmere to år. Flere analytikere mener korrigeringen er på høy tid.

Tom Martin, toppleder i Global Investments, mener det nå er en tydelig endring i tankegangen på børsen. Investorer har gått fra å være redde for å gå glipp av et marked på opptur, til en frykt for å gå på store tap, mener han.

– Det kommer til å ta lengre tid før markedet endrer seg enn det folk forventer, sier han.

