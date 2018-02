Kongressen ble ikke enig om budsjettavtale før fristen

utenriks

Senatet besluttet sent torsdag og ta en pause fram til 0.01, før de gjenopptar forhandlingene.

Om Kongressen ikke blir enig om et nytt vedtak som sikrer finansiering av det amerikanske statsapparatet, kan hundretusener av offentlige ansatte bli utestengt fra jobben uten lønn fredag.

Siden 1990 er det skjedd fire ganger at partiene ikke har klart å enes om et budsjett innen fristen.

Senator satte foten ned

Det er den republikanske senatoren Rand Paul som torsdag forsinket avstemningsprosessen, ettersom han er imot den nye avtalen. Han mener den vil føre til nye billionunderskudd på budsjettet.

– Jeg stilte til valg fordi jeg var imot president Obamas billionunderskudd. Nå er både republikanere og demokrater enige om det samme. Jeg kan ikke med god samvittighet gå med på dette, sa Paul.

For at budsjettavtalen skal gå gjennom, må den godkjennes både av Senatet og Representantenes hus, før den signeres av president Donald Trump.

Heller ikke i januar ble partene enige, og 22. januar underskrev Trump en midlertidig budsjettavtale etter et kompromiss i Kongressen. Helgen før måtte flere offentlige etater stenge.

Betent debatt

Et annet vanskelig tema er ulovlig innvandring. Som betingelse for å stemme for en budsjettforlengelse, krever demokratene at republikanerne åpner for at 800.000 unge som ble brakt til USA ulovlig som barn, får bli i USA, gjennom det såkalte DACA-programmet.

Onsdag satte demokratenes mindretallsleder Nancy Pelosi talerekord i Representantenes hus, da hun i åtte timer argumentere mot budsjettavtalen. Grunnen til dette er at avtalen ikke innebærer en juridisk løsning som beskytter immigrantene som har kommet til USA gjennom DACA-programmet, også kalt «Dreamers».

