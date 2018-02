NY Times: Trumps stabssjef villig til å gå av

utenriks

Trump skal være frustrert over måten Kelly har håndtert anklagene som har blitt rettet mot Trumps rådgiver Rob Porter.

Porters to ekskoner har anklaget ham for konemishandling, noe Porter selv kategorisk avviser. Han har likevel trukket seg fra stillingen som politisk rådgiver for Trump.

Kilder i Trump-administrasjonen sier til NBC News at presidenten er sint på stabssjef Kelly, som først ga Porter full støtte for deretter å snu ryggen til ham dagen etter.

Trump selv hadde bare godt å si om sin nå avgåtte rådgiver da han kommenterte saken på en pressebrifing fredag.

– Vi ønsker ham alt godt og håper han får en flott karriere videre, sa Trump, som la til at Porter «er uskyldig i anklagene».

Kilder avisen New York Times har snakket med sier Kelly fredag sa han er villig til å gå av, men understreket at han formelt sett ikke har tilbudt sin oppsigelse.

Kelly, en pensjonert general, skal ved flere anledninger tidligere ha truet med å gå av i forsøk på å tøyle Trumps temperament, skriver avisen.

