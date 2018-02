Uber og Google inngår forlik om selvkjørende biler

utenriks

Alphabet saksøkte Uber for ett år siden og fremmet krav om erstatning for det de hevdet var «et kalkulert tyveri» av deres teknologi.

Alphabet har lenge hatt et bilprosjekt kalt Waymo. Uber har tatt opp konkurransen og utvikler selvkjørende biler under navnet Otto.

– Otto og Uber har tatt Waymos åndsverk slik at de kunne slippe unna risikoen, tiden og kostnadene ved å utvikle sin egen teknologi, het det i søksmålet.

Ifølge søksmålet tok en tidligere Waymo-leder med seg tekniske data da han sluttet for å starte et konkurrerende selskap som senere ble til det som i dag er Otto. Materialet skal ha vært verdt over 5 milliarder kroner.

Fredag kunngjorde de to selskapene at det er inngått forlik i saken, men detaljene i dette er ikke kjent.

– Vi tror fortsatt ikke at forretningshemmeligheter fant veien fra Waymo til Uber, men tar nå skritt sammen med Waymo for å sikre at vår LIDAR og vår programvare utelukkende bygger på vårt eget gode arbeid, sier Uber-sjef Dara Khosrowshahi.

Den såkalte LiDAR-teknologien gjør at en bil kan skanne sine omgivelser med laser-sensorer, noe som er avgjørende for en selvkjørende bil.

