Trump vil ikke frigi demokratenes notat

Trump bruker nasjonal sikkerhet som argument for at dokumentet ikke kan frigis og ber om endringer.

Avgjørelsen kommer etter at etterretningskomiteen i Representantenes hus mandag stemte ja til å offentliggjøre demokratenes FBI-notat.

I et brev til komiteen skriver Don McGahn, rådgiver i Det hvite hus, at dokumentet inneholder «en rekke klassifiserte og spesielt sårbare avsnitt» og ber demokratene gjennomgå notatet sammen med Justisdepartementet.

McGahn sier Trump fortsatt er tilbøyelig til å frigi dokumentet dersom det blir gjort visse endringer.

Bakgrunnen for at komiteen ønsker å frig demokratenes dokument er at Trump forrige fredag offentliggjorde et omstridt notat ført i pennen av staben til republikaneren Devin Nunes. I notatet blir det hevdet at FBI og justisdepartementet har opptrådt kritikkverdig og løpt Demokratenes ærend.

Trump mener notatet renvasker ham for anklagene om at han fikk russisk bistand i valgkampen, noe både demokrater og FBI har avvist.

Demokratenes notat tar sikte på å tilbakevise påstandene om at FBI og justisdepartementet har misbrukt sine posisjoner.

