Russiske myndigheter bekrefter funn av «svarte bokser»

utenriks

Det russiske departementet for kriseberedskap melder at boksene, som inneholder ferdskriver og taleregistrator, er funnet sammen med to omkomme og deler av flyskroget.

Området der flyet krasjet er sperret av politiet. Det pågående søket etter omkomne foregår under krevende omstendigheter ettersom det både er mørkt og mye snø i området.

Alle de 71 som var om bord mistet livet da flyet, av typen Antonov An-148, styrtet like etter avgang fra Moskva søndag. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.

(©NTB)