Netanyahu: Israel og USA drøfter annektering av bosetninger

– Når det gjelder spørsmålet om å utvide Israels suverenitet, kan jeg fortelle dere at jeg i en periode har hatt en dialog med amerikanerne om denne saken, sa den israelske statsministeren Netanyahu til parlamentarikere fra hans eget parti Likud mandag, melder Haaretz.

Ifølge Netanyahu vil han samordne en eventuell annektering med USA som følge av USAs strategiske betydning for Israel. Det hvite huset var imidlertid kjapt ute med å avkrefte Netanyahus påstander, i det som er den første offentlige kollisjonen mellom Trump-administrasjonen og Netanyahu.

– Påstander om at USA diskuterer med Israel en plan om annekteringen av Vestbredden er falske. USA og Israel har aldri diskutert et slikt forslag, og presidenten fokuserer kun på fredsforhandlinger mellom partene, sier Josh Raffel, talsmann i Det hvite hus.

Hvis Israel annekterer de israelske bosetningene, som er bygd i strid med folkeretten på okkupert jord, vil det etter alt å dømme gjøre det enda vanskeligere å få i stand en fredsprosess og en tostatsløsning for Israel og Palestina.

– Tyveri

PLO var mandag ettermiddag klare i sin tale om Netanyahus angivelige planer.

– Netanyahus uttalelser bekrefter at USA er medvirkende til Israels kolonialistiske planer, sier Saeb Erekat, generalsekretær i PLO.

– Dette er landtyveri, legger han til.

Uttalelsen til Netanyahu kommer idet han er under press fra høyreorienterte politikere som vil at han fremmer en lov som skaffer Israel suverenitet over bosetningene på Vestbredden.

To parlamentarikere har foreslått dette, deriblant en av Netanyahus partifeller.

Blokkerte forslag

Søndag blokkerte statsministeren en videre behandling av lovforslaget, noe som ble begrunnet med at regjeringen måtte vie all oppmerksomhet til sikkerhetsspørsmål knyttet til Syria.

Hvis Israel ender med å annektere bosetningene, vil det etter alt å dømme føre til kraftig internasjonal fordømmelse.

USAs president Donald Trump har tidligere kunngjort at USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad, noe som også er stikk i strid med linjen til resten av verdenssamfunnet.

Ettersom Øst-Jerusalem er okkupert av Israel og palestinerne krever denne delen av byen som sin framtidige hovedstad, har Jerusalems status vært uavklart og en del av forhandlingene mellom Israel og Palestina.

