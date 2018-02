Episode utenfor NSAs hovedkontor i USA var ikke terror

utenriks

De tre ble pågrepet etter at bilen deres kjørte inn i en betongmur ved hovedporten til NSA ved militærbasen Fort Meade i delstaten Maryland onsdag morgen lokal tid, og vaktene åpnet ild mot bilen.

NBC News viste fjernsynsbilder av politifolk rundt det som så ut til å være en mann liggende på bakken iført håndjern. Flere av den svarte SUV-ens airbager var utløst, og bilens frontrute hadde flere skuddhull, meldte CBS News.

Kort tid senere meldte det føderale politiet FBI at situasjonen var under kontroll. En talsmann for NSA bekreftet at én av de tre var skadd og fraktet til sykehus, og de to andre pågrepet. En vaktmann hos NSA og en tilfeldig forbipasserende ble også skadd i episoden.

– Det er ingen grunn til å tro at dette har forbindelse til terror, sa FBI-agenten Gordon Johnson.

NSA jobber blant annet med å overvåke internett over hele verden.