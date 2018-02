Zimbabwes opposisjonsleder Morgan Tsvangirai er død

utenriks

Tsvangirai har den siste tiden vært alvorlig syk som følge av kreft. Helt siden juni 2016 har han vært ut og inn av sykehus som følge av sykdommen.

For en drøy uke siden ble det kjent at tilstanden var kritisk, og at han var innlagt på et sykehus i Sør-Afrika.

– Det er trist for meg å kunngjøre at vi har mistet vårt ikon og en kriger for demokratiet, skriver Elias Mudzuri, en av Tsvangirais partifeller, på Twitter onsdag kveld.

Tsvangirai har gjennom flere tiår vært Zimbabwes fremste opposisjonsleder. Han startet som gruvearbeider og fagforeningsleder, og som 28-åring gikk han inn i Robert Mugabes parti ZANU-PF.

Etter hvert klatret han helt til topps i Zimbabwes fagbevegelse, og i 1999 grunnla han opposisjonspartiet Movement for Democratic Change (MDC) sammen med fagbevegelsen.

Han har ifølge Wikipedia overlevd tre attentater, blant annet i 1997 da han ble forsøkt kastet ut av vinduet på sitt kontor i tiende etasje.