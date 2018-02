13 omkom i helikopterulykke i Mexico

utenriks

Innenriksminister Alfonso Navarrete Prida og delstatsguvernør Alejandro Murat var blant dem som var om bord i helikopteret. De var på vei til Oaxaca sørvest i landet for å bevitne ødeleggelsene etter jordskjelvet som rammet landet fredag.

Alle i helikopteret slapp fra ulykken uten alvorlige skader. Men på bakken omkom fem kvinner, fire menn og tre barn da militærhelikopteret styrtet inn i dem i den lille byen Jamiltepec. Ytterligere én person døde siden på sykehus, mens 15 ble skadd.

Ofrene tilbrakte natten utendørs etter jordskjelvet i frykt for at husene deres skulle rase sammen, ifølge en kilde i delstatsmyndighetene. Ingen personer omkom i selve skjelvet, som rystet Mexico med en styrke på 7,2. Rundt 50 boliger ble ødelagt i Jamiltepec, i tillegg til byens rådhus og kirke, ifølge innenriksdepartementet.

Forsvarsdepartementet opplyser at piloten gjorde en feil i forsøket på å lande helikopteret, av typen Blackhawk, i åpent lende i byen.

De som omkom, ventet ifølge departementet på helikopteret med ministrene. Både Navarrete, som ble innenriksminister for under en måned siden, og forsvarsdepartementet sier de beklager at menneskeliv gikk tapt i ulykken.

Både Oaxaca og Mexico by sliter fortsatt med gjenoppbyggingen etter jordskjelvet som førte til omfattende materielle skader i september. Da mistet 369 personer livet i et skjelv som ble målt til en styrke på 7,1.

