Prisdryss til amerikansk dramakomedie under årets BAFTA

utenriks

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» er en svart dramakomedie regissert av britiske Martin McDonagh, om en sørgende mor som søker hevn for mordet på sin datter.

Under BAFTA-utdelingen i Royal Albert Hall i London søndag utkonkurrerte filmen både «Darkest Hour», «Dunkirk», «The Shape of Water» og «Call Me By Your Name» i kampen om årets beste film.

Produksjonen, som også er Oscar-nominert, stakk av med i alt fem priser søndag. Hovedrolleinnehaver Frances McDormand fikk blant annet prisen for beste kvinnelige skuespiller, og Sam Rockwell fikk prisen for beste mannlige birolle.

Gary Oldman vant prisen for beste mannlige skuespiller for sin tolkning av britenes nasjonalhelt Winston Churchill i filmen «Darkest Hour». Oldman takket spesielt filmens sminketeam som greide å forvandle ham til en nær kopi av Churchill under innspillingen.

Allison Janney vant prisen for beste kvinnelige birolle for sin innsats som kunstløperen Tonya Hardings mor i filmen «I, Tonya».

Prisene deles ut av British Academy of Film and Television Arts (BAFTA).

(©NTB)